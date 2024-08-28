«Сову на глобус натягивают»: Первый комментарий Рашкина об инциденте с лосем

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин дал комментарий после инцидента с ещё одним сбитым лосем. Коммунист заявил SHOT, что он не сбивал животное на «Ларгусе» в Саратовской области, и вообще сейчас он в Иркутске.

По словам Рашкина, его автомобиль ехал на молодёжный комсомольский форум в Мордовию, но на его пути случайно встал парнокопытный. Машина принадлежит областному комитету КПРФ, за рулём на ней ездят два водителя. Самого же экс-депутата партия отправила в Иркутск. Все обвинения в свой адрес он назвал «бредом сивой кобылы» и заявил, что теперь любую историю с лосями будут связывать с его фамилией.

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин дал комментарий после инцидента с ещё одним сбитым лосем. Видео © SHOT

Аналогичная ситуация и с обвинениями в адрес сына, который, по его словам, сейчас находится в Москве и работает.

«Он мне звонит: «Пап, ты где? Ты же в Иркутске?» Я говорю: «Я, да, в Иркутске», — а он говорит: «А я в Москве. А говорят, я там тоже пьяный по лесам с тобой бегаю за лосями», — заявил Рашкин в беседе с SHOT.