«Сову на глобус натягивают»: Первый комментарий Рашкина об инциденте с лосем
Валерий Рашкин отрицает обвинения в инциденте со сбитым лосем под Саратовом
Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин дал комментарий после инцидента с ещё одним сбитым лосем. Коммунист заявил SHOT, что он не сбивал животное на «Ларгусе» в Саратовской области, и вообще сейчас он в Иркутске.
По словам Рашкина, его автомобиль ехал на молодёжный комсомольский форум в Мордовию, но на его пути случайно встал парнокопытный. Машина принадлежит областному комитету КПРФ, за рулём на ней ездят два водителя. Самого же экс-депутата партия отправила в Иркутск. Все обвинения в свой адрес он назвал «бредом сивой кобылы» и заявил, что теперь любую историю с лосями будут связывать с его фамилией.
Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин дал комментарий после инцидента с ещё одним сбитым лосем. Видео © SHOT
Аналогичная ситуация и с обвинениями в адрес сына, который, по его словам, сейчас находится в Москве и работает.
«Он мне звонит: «Пап, ты где? Ты же в Иркутске?» Я говорю: «Я, да, в Иркутске», — а он говорит: «А я в Москве. А говорят, я там тоже пьяный по лесам с тобой бегаю за лосями», — заявил Рашкин в беседе с SHOT.
Напомним, что автомобиль, как утверждалось, принадлежащий Рашкину, сбил лося в Саратовской области. Комитет охотхозяйства заявил, что за рулём транспортного средства был 26-летний мужчина. По данным SHOT, в отношении водителя составили протокол по статье 10.1 ПДД. А Комитет охотничьего хозяйства направит в адрес страховой компании претензию о возмещении вреда животному миру на сумму 80 тысяч рублей.
Напомним, что это не первая история, связанная с Рашкиным и лосем. В апреле 2022 года депутата приговорили к трём годам тюрьмы условно за незаконную охоту. Он был задержан в Саратовской области, причём сам парламентарий сперва утверждал, что случайно наткнулся на "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. Впоследствии депутат всё же признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана. Из-за громкого уголовного дела Госдума досрочно прекратила полномочия Рашкина. В мае 2024 года с коммуниста сняли судимость.