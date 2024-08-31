Бегал по улицам и купался в Неве: Лось Славик навёл суету в Петербурге
МЧС: Носившегося по Петербургу лося вытащили из Невы и вернули в лес
В Санкт-Петербурге спасатели вытащили из Невы лося, который до этого навёл суету на улицах города. Как сообщает пресс-служба МЧС России, сохатый проскакал по Невскому району, забежал в сквер, а потом и вовсе бросился форсировать реку. Изумлённые петербуржцы обратились в экстренные службы.
Эвакуация Славика из Невы и его выпуск в лес. Видео © Telegram / МЧС России / Петербург с огоньком
«Спасатели на катере и с помощью верёвки бережно транспортировали лося к берегу. Там бедолагу передали экологам» — говорится в сообщении МЧС.
После заплыва в Неве животное осмотрели специалисты, а затем его выпустили в Левашовский лес. Любителю приключений, кстати, дали имя Славик.
Славика выловили из Невы после нескольких часов приключений. Фото © Telegram / МЧС России
А ранее Life.ru рассказывал, как сахалинец прогнал лопатой медведя, который накинулся на его соседку по даче. В итоге, косолапый сбежал обратно в лес, и женщина не пострадала.
Кадр из видео Telegram / МЧС России