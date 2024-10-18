Няня арестована в Петербурге из-за страшной гибели младенца с раздавленным черепом
В Петербурге арестовали няню из-за смерти младенца, за которым она присматривала
Няню из Узбекистана отправили в СИЗО на два месяца из-за смерти пятимесячного ребёнка, за которым она присматривала. Подозреваемая пробудет под стражей до 16 декабря, сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Няню из Узбекистана арестовали на 2 месяца. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
«В отношении обвиняемой по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в управлении.
Напомним, что 15 октября в Санкт-Петербурге скончался младенец, которого оставили с няней, гражданкой Узбекистана. Женщина утверждала, что ребёнку стала плохо от нурофена, который она ему дала из-за режущихся зубов. Однако позже выяснилось, что ребёнок скончался от ударов по голове.
Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу