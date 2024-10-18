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18 октября, 17:09

Няня арестована в Петербурге из-за страшной гибели младенца с раздавленным черепом

В Петербурге арестовали няню из-за смерти младенца, за которым она присматривала

Няню из Узбекистана отправили в СИЗО на два месяца из-за смерти пятимесячного ребёнка, за которым она присматривала. Подозреваемая пробудет под стражей до 16 декабря, сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Няню из Узбекистана арестовали на 2 месяца. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«В отношении обвиняемой по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в управлении.

Напомним, что 15 октября в Санкт-Петербурге скончался младенец, которого оставили с няней, гражданкой Узбекистана. Женщина утверждала, что ребёнку стала плохо от нурофена, который она ему дала из-за режущихся зубов. Однако позже выяснилось, что ребёнок скончался от ударов по голове.

Суд в Турции арестовал россиянку, бросившую младенца в туалете аэропорта Антальи
Суд в Турции арестовал россиянку, бросившую младенца в туалете аэропорта Антальи
Обложка ©

Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Полина Никифорова
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