В Петербурге умер младенец, оставленный матерью с няней. У малыша был сломан череп

В Петербурге умер младенец, которого мать оставила с няней. Об этом сообщает 78.ru.

Няню для мальчика полугодовалого мальчика мать нашла через Telegram, она пользовалась её услугами на протяжении четырёх недель. С ребёнком сидела гражданка одной из стран СНГ. Изначально сообщалось, что женщина дала ему нурофен (ибупрофен), так как у мальчика начали резаться зубы. Через некоторое время матери позвонили и попросили её срочно приехать. Оказалось, что ребёнку стало плохо, у него начались судороги. Бригаде медиков спасти младенца не удалось.

Однако после вскрытия врач пришёл к совсем другим выводам. По словам эксперта, причиной смерти стал ушиб головного мозга. Также у младенца диагностировали перелом свода черепа и травму головы в результате удара тупым предметом. Расследование продолжается. Няня находится в изоляторе, против неё составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.