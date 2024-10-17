В Петербурге умер младенец, оставленный матерью с няней. У малыша был сломан череп
В Петербурге оставленный с няней 6-месячный ребёнок умер из-за ударов по голове
В Петербурге умер младенец, которого мать оставила с няней. Об этом сообщает 78.ru.
Няню для мальчика полугодовалого мальчика мать нашла через Telegram, она пользовалась её услугами на протяжении четырёх недель. С ребёнком сидела гражданка одной из стран СНГ. Изначально сообщалось, что женщина дала ему нурофен (ибупрофен), так как у мальчика начали резаться зубы. Через некоторое время матери позвонили и попросили её срочно приехать. Оказалось, что ребёнку стало плохо, у него начались судороги. Бригаде медиков спасти младенца не удалось.
Однако после вскрытия врач пришёл к совсем другим выводам. По словам эксперта, причиной смерти стал ушиб головного мозга. Также у младенца диагностировали перелом свода черепа и травму головы в результате удара тупым предметом. Расследование продолжается. Няня находится в изоляторе, против неё составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Life.ru сообщал, что няня из Набережных Челнов хочет усыновить мальчика, с которым сидела на протяжении семи лет. Его мать заявила, что хочет воспитывать только девочку и попросила уехать няню с ребёнком в другой город. Когда мальчику настала пора идти в школу, мать неожиданно вернулась.
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