«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 15:05

На волоске: Врачи борются за жизнь младенца, брата-близнеца которого убила мать

Близнец убитого в Таганроге младенца находится в больнице в тяжёлом состоянии

Отец держит на руках убитого мальчика. Обложка © Кадр из видео Life.ru

Отец держит на руках убитого мальчика. Обложка © Кадр из видео Life.ru

Стало известно о состоянии мальчика, которого обнаружили вместе с мёртвым братом-близнецом в Таганроге. Деталями с 360.ru поделилась сотрудница многопрофильной больницы, куда доставили младенца.

«В тяжёлом состоянии, сегодня собираются переводить в Ростов-на-Дону», — сообщила медработница.

«Чтоб они сдохли!» Мать пришла с убитым сыном и его умирающим братом-близнецом в магазин
«Чтоб они сдохли!» Мать пришла с убитым сыном и его умирающим братом-близнецом в магазин

Шокирующий инцидент произошёл 24 ноября в Таганроге. По данным СК, пьяная мать избила сыновей, после чего принесла их в переносках в ближайший магазин и бросила там умирать. Сотрудники вызвали полицию. Один мальчиков не пережил полученных травм и погиб. Рядом с ним лежал покалеченный брат, за жизнь которого сейчас борются врачи. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». В распоряжении Life.ru появилось страшное видео, где отец держит на руках убитого младенца и кричит, что он умер.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar