На волоске: Врачи борются за жизнь младенца, брата-близнеца которого убила мать
Близнец убитого в Таганроге младенца находится в больнице в тяжёлом состоянии
Отец держит на руках убитого мальчика. Обложка © Кадр из видео Life.ru
Стало известно о состоянии мальчика, которого обнаружили вместе с мёртвым братом-близнецом в Таганроге. Деталями с 360.ru поделилась сотрудница многопрофильной больницы, куда доставили младенца.
«В тяжёлом состоянии, сегодня собираются переводить в Ростов-на-Дону», — сообщила медработница.
Шокирующий инцидент произошёл 24 ноября в Таганроге. По данным СК, пьяная мать избила сыновей, после чего принесла их в переносках в ближайший магазин и бросила там умирать. Сотрудники вызвали полицию. Один мальчиков не пережил полученных травм и погиб. Рядом с ним лежал покалеченный брат, за жизнь которого сейчас борются врачи. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». В распоряжении Life.ru появилось страшное видео, где отец держит на руках убитого младенца и кричит, что он умер.