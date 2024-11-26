«Он умер!»: Появилось страшное видео с убитым младенцем и его покалеченным братом-близнецом
Life.ru публикует видео из магазина в Таганроге, куда мать принесла убитого сына
Появилось видео жуткой сцены в магазине в Таганроге, куда 24 ноября пьяная женщина принесла двух избитых ею шестимесячных сыновей-близнецов. Life.ru публикует кадры с камер наблюдения. Сейчас подозреваемую уже задержали, свою вину она признала.
Женщина принесла в магазин в Таганроге двух избитых ею детей. Видео © Life.ru
На видео предполагаемый отец малышей подходит к переноскам с малышами и берёт на руки одного из них, после чего кричит: «Он умер!» Мужчина прижимает к себе мальчика, на лице которого видны кровоподтёки. Тут же в магазине находится нетрезвая мать близнецов. Она воет, матерится, обвиняет в чём-то мужчину и еле держится на ногах из-за алкоголя. На слова о смерти ребёнка она спокойно говорит, что младенца надо «просто повернуть и потрясти». Сейчас следствие продолжает расследование по данному уголовному делу.
Напомним, тело 6-месячного мальчика нашли в Таганроге 24 ноября. Рядом с ним лежал покалеченный брат-близнец. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Как установило следствие, пьяная мать избила сыновей, после чего принесла их в переносках в ближайший магазин и бросила там. Сотрудники вызвали полицию.
Life.ru