«Никому не нужна»: Мать положила раздетую дочь в снег и сняла её крики на видео для отца-наркомана

В Нижнем Новгороде неадекватная мать положила голую новорождённую дочь на снег и снимала её крики на видео. Женщина планировала показать кадры отцу ребёнка, страдающему от наркотической зависимости, сообщает Telegram «Жесть Нижний Новгород».

По данным источника, малышка появилась на свет этим летом, но не одна. У девочки также есть сестра двойняшка. В роддоме женщина планировала отказаться от детей, но в итоге забрала их. По словам знакомых, горе-мать постоянно издевается над малышками, называет «уродками» и винит во всём их отца.