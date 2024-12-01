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1 декабря, 11:09

«Никому не нужна»: Мать положила раздетую дочь в снег и сняла её крики на видео для отца-наркомана

Жительница Нижнего Новгорода положила новорождённую дочь в снег ради видео

В Нижнем Новгороде неадекватная мать положила голую новорождённую дочь на снег и снимала её крики на видео. Женщина планировала показать кадры отцу ребёнка, страдающему от наркотической зависимости, сообщает Telegram «Жесть Нижний Новгород».

В Нижнем Новгороде малышка лежала на снегу голышом, пока её мать снимала видео. Видео © Telegram / «Жесть Нижний Новгород»

«Никому не нужна. Лежи», – говорит женщина, снимающая ролик.

По данным источника, малышка появилась на свет этим летом, но не одна. У девочки также есть сестра двойняшка. В роддоме женщина планировала отказаться от детей, но в итоге забрала их. По словам знакомых, горе-мать постоянно издевается над малышками, называет «уродками» и винит во всём их отца.

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Ранее в Таганроге было найдено тело шестимесячного мальчика. Рядом с ним находился его брат-близнец с травмами. По данным следствия, мать в состоянии алкогольного опьянения избила сыновей, а затем принесла их в переносках в ближайший магазин и оставила там. На место происшествия были вызваны полицейские.

Обложка ©

Telegram / «Жесть Нижний Новгород»

Наталья Афонина
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