Во Владивостоке спасли кричавшего в квартире ребёнка, его мать спала под градусом
Во Владивостоке спасли шестилетнего ребёнка, кричавшего в запертой квартире
Во Владивостоке спасли ребёнка, который несколько звал маму в запертой квартире. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края
Во Владивостоке спасли ребёнка, который несколько дней просил о помощи в запертой квартире. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.
Квартира, где мать забросила ребёнка. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края
После обращения неравнодушных соседей на место прибыли спасатели и органы опеки. Вскрыв дверь, они обнаружили ребёнка шести лет и спящую мать, от которой несло перегаром. В жилище царил хаос. Дети 14 и 2 лет в это время гуляли во дворе.
«Трёх детей женщины изъяли, женщина направлена для прохождения медицинского освидетельствования. Семья состояла на учёте в органах системы профилактики», — добавили в ведомстве.
Напомним, во Владивостоке жильцы дома на Некрасовской улице сообщили о ребёнке, который несколько звал маму из запертой квартиры. По словам соседей «нехорошей квартиры», из-за двери доносился стук и сильный детский плач, однако взрослых в квартире не было видно. В связи с тревожной ситуацией на место вызвали участкового.