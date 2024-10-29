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29 октября, 05:47

Во Владивостоке спасли кричавшего в квартире ребёнка, его мать спала под градусом

Во Владивостоке спасли шестилетнего ребёнка, кричавшего в запертой квартире

Во Владивостоке спасли ребёнка, который несколько звал маму в запертой квартире. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке спасли ребёнка, который несколько звал маму в запертой квартире. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке спасли ребёнка, который несколько дней просил о помощи в запертой квартире. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Квартира, где мать забросила ребёнка. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края

Квартира, где мать забросила ребёнка. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края

После обращения неравнодушных соседей на место прибыли спасатели и органы опеки. Вскрыв дверь, они обнаружили ребёнка шести лет и спящую мать, от которой несло перегаром. В жилище царил хаос. Дети 14 и 2 лет в это время гуляли во дворе.

«Трёх детей женщины изъяли, женщина направлена для прохождения медицинского освидетельствования. Семья состояла на учёте в органах системы профилактики», — добавили в ведомстве.

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Напомним, во Владивостоке жильцы дома на Некрасовской улице сообщили о ребёнке, который несколько звал маму из запертой квартиры. По словам соседей «нехорошей квартиры», из-за двери доносился стук и сильный детский плач, однако взрослых в квартире не было видно. В связи с тревожной ситуацией на место вызвали участкового.

Александра Мышляева
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