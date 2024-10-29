Во Владивостоке спасли кричавшего в квартире ребёнка, его мать спала под градусом

Во Владивостоке спасли ребёнка, который несколько дней просил о помощи в запертой квартире. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Квартира, где мать забросила ребёнка. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края

После обращения неравнодушных соседей на место прибыли спасатели и органы опеки. Вскрыв дверь, они обнаружили ребёнка шести лет и спящую мать, от которой несло перегаром. В жилище царил хаос. Дети 14 и 2 лет в это время гуляли во дворе.

«Трёх детей женщины изъяли, женщина направлена для прохождения медицинского освидетельствования. Семья состояла на учёте в органах системы профилактики», — добавили в ведомстве.