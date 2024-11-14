Уралец безжалостно покромсал ножом беременную женщину на глазах у её маленькой дочки

Житель Челябинска на 15 лет отправится в колонию строгого режима за жёсткую расправу над беременной женщиной на глазах у её маленькой дочери. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в своём телеграм-канале.

По информации ведомства, убийство произошло 18 августа 2022 года в квартире на улице Краснознамённой в Калининском районе. Между ними случился конфликт, в ходе которого обезумевший мужик сначала залил лицо женщины содержимым аэрозольного баллончика, а затем, в конец утратив рассудок, начал наносить удары ножом в шею и тело 34-летней беременной, после чего она скончалась на месте. Всё это ужасное действо случилось прямо на глазах её маленькой дочери.

«Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил исковые требования родственников о возмещении причинённого морального вреда на сумму 10 миллионов рублей и возмещении материального вреда на сумму свыше 120 тысяч рублей», — сказано в публикации.