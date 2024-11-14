Дочь убила найденную на детской площадке босую москвичку турецким кинжалом

Дочь убила мать турецким кинжалом в Москве, который ей привёз в подарок отец. По данным SHOT, 24-летняя Ангелина на допросе упорно не признаёт вину и делает вид, что очень любила мамочку. В момент жуткой расправы она была трезва и не под наркотой. Об этом сообщает SHOT.

Дочь убитой женщины. Фото © Telegram / SHOT

Ангелину задержали вчера. А сегодня в квартире обнаружили орудие убийство — кинжал, подаренный в качестве сувенира папочкой. Сейчас с девушку отправили на полиграф — следователи пытаются понять, что могло заставить её так жестоко расправиться с матерью. Убитая москвичка периодически выпивала. Рассматривается версия, что дочери это сильно не нравилось.

Орудие убийства. Фото © Telegram / Столичный СК

Ангелина закончила РАНХиГС и начала заниматься бизнесом. Она открыла свой коворкинг в Москве. Девушка мечтала стать актрисой и ходила на разные кастинг. Делом занимается СК и прокуратура.