Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 08:40

Дочь убила найденную на детской площадке босую москвичку турецким кинжалом

SHOT: Дочь использовала турецкий кинжал для убийства найденной в Москве женщины

Дочь убила мать турецким кинжалом в Москве, который ей привёз в подарок отец. По данным SHOT, 24-летняя Ангелина на допросе упорно не признаёт вину и делает вид, что очень любила мамочку. В момент жуткой расправы она была трезва и не под наркотой. Об этом сообщает SHOT.

Дочь убитой женщины. Фото © Telegram / SHOT

Дочь убитой женщины. Фото © Telegram / SHOT

Ангелину задержали вчера. А сегодня в квартире обнаружили орудие убийство — кинжал, подаренный в качестве сувенира папочкой. Сейчас с девушку отправили на полиграф — следователи пытаются понять, что могло заставить её так жестоко расправиться с матерью. Убитая москвичка периодически выпивала. Рассматривается версия, что дочери это сильно не нравилось.

Орудие убийства. Фото © Telegram / Столичный СК

Орудие убийства. Фото © Telegram / Столичный СК

Ангелина закончила РАНХиГС и начала заниматься бизнесом. Она открыла свой коворкинг в Москве. Девушка мечтала стать актрисой и ходила на разные кастинг. Делом занимается СК и прокуратура.

Труп женщины. Фото © Telegram / SHOT

Труп женщины. Фото © Telegram / SHOT

В США родители убили друг друга, пока их ребёнок играл в компьютер
В США родители убили друг друга, пока их ребёнок играл в компьютер

Напомним, что ранее в Москве на детской площадке нашли мёртвую женщину с пробитой головой. На ней не было обуви, а рядом с телом стояла бутылка виски. Сотрудники СК подозревают, что убийцей может оказаться её собственная 24-летняя дочь.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar