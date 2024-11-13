В США родители убили друг друга, пока их ребёнок играл в компьютер

В США супруги убили друг друга, пока их ребёнок находился в другой комнате и играл в видеоигры в наушниках. Об этом событии источники в правоохранительных органах сообщили изданию Mirror.

Всё случилось в 18:00 31 октября. Ребёнок вышел из комнаты и обнаружил, что его родители, Хуан Альварадо Саенс, которому было 38 лет, и Сесилия Роблес Очоа, 39 лет, лежат на полу на кухне.

Мальчик сам вызвал полицию, но не смог объяснить, что произошло, потому что в момент трагедии находился у себя в комнате в наушниках. Он увлечённо проходил сложный уровень в видеоигре и был сосредоточен только на ней. Впоследствии выяснилось, что родители мальчика сталкивались с проблемами в отношениях и часто ссорились. 11-летний ребенок отметил, что из-за частых ссор родителей он перестал обращать внимание на их крики.