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13 ноября, 19:14

В США родители убили друг друга, пока их ребёнок играл в компьютер

Mirror: В США супруги убили друг друга, пока сын в наушниках играл в компьютер

В США супруги убили друг друга, пока их ребёнок находился в другой комнате и играл в видеоигры в наушниках. Об этом событии источники в правоохранительных органах сообщили изданию Mirror.

Всё случилось в 18:00 31 октября. Ребёнок вышел из комнаты и обнаружил, что его родители, Хуан Альварадо Саенс, которому было 38 лет, и Сесилия Роблес Очоа, 39 лет, лежат на полу на кухне.

Мальчик сам вызвал полицию, но не смог объяснить, что произошло, потому что в момент трагедии находился у себя в комнате в наушниках. Он увлечённо проходил сложный уровень в видеоигре и был сосредоточен только на ней. Впоследствии выяснилось, что родители мальчика сталкивались с проблемами в отношениях и часто ссорились. 11-летний ребенок отметил, что из-за частых ссор родителей он перестал обращать внимание на их крики.

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Ранее Life.ru рассказывал, что мёртвую женщину с пробитой головой нашли на детской площадке в Новой Москве 12 ноября. Рядом с телом стояла бутылка виски. Близкие рассказали, что в последнее время женщина была в депрессии. Позже в СК сообщили, что убийцей, по всей видимости, оказалась её дочь.

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Shutterstock / FOTODOM / PhotosbyAndy

Александра Мышляева
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