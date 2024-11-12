Мёртвую босую женщину с пробитой головой нашли на детской площадке в Москве

Мёртвую женщину с пробитой головой нашли на детской площадке в Москве. Рядом с телом стояла бутылка виски. По иданным SHOT, погибшая – 47-летняя Анжела.

Анжела. Фото © SHOT

Женщина работала в банке и занималась бизнесом. Официально не замужем. Тело Анжелы обнаружили соседи сегодня утром во дворе ЖК «Николин Парк» в Новой Москве, где проживала. У неё зафиксирована черепно-мозговая травма. Женщина была босая, её ботинки лежали рядом. Там же стояла и бутылка виски.

Следователи не исключают криминал. СК ищет возможных подозреваемых, дело на контроле московской прокуратуры.