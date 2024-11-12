Мёртвую босую женщину с пробитой головой нашли на детской площадке в Москве
Мёртвую женщину нашли на детской площадке во дворе ЖК «Николин Парк» в Москве
Мёртвую женщину с пробитой головой нашли на детской площадке в Москве. Рядом с телом стояла бутылка виски. По иданным SHOT, погибшая – 47-летняя Анжела.
Анжела. Фото © SHOT
Женщина работала в банке и занималась бизнесом. Официально не замужем. Тело Анжелы обнаружили соседи сегодня утром во дворе ЖК «Николин Парк» в Новой Москве, где проживала. У неё зафиксирована черепно-мозговая травма. Женщина была босая, её ботинки лежали рядом. Там же стояла и бутылка виски.
Следователи не исключают криминал. СК ищет возможных подозреваемых, дело на контроле московской прокуратуры.
Ранее Life.ru сообщал, что в Омске арестовали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, пропавшей в июле. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель. Его генетический материал был обнаружен на теле жертвы. Мужчина уже сознался в совершении преступления. На допросе он заявил, что «убил ради убийства».
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