Россиянин зверски убил друга и 2 недели прятал его тело в диване

В Санкт-Петербурге полиция задержала 35-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего приятеля во время посиделок в квартире. Тело мужчины было найдено в большом пакете в диване в его же квартире. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД РФ.

Подозреваемый в убийстве мужчины в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

«Шестого ноября сотрудниками уголовного розыска главка при содействии коллег из Кировского района подозреваемый был задержан в Ельце и доставлен в Петербург для проведения процессуальных действий», — говорится в заявлении.

Подозреваемый в убийстве мужчины в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Подозреваемый в убийстве мужчины в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

По данным следствия, 18 сентября подозреваемый пришёл в гости к своему 33-летнему знакомому в квартиру на проспекте Народного Ополчения. Приятели распивали алкоголь, после чего между ними вспыхнула ссора. Обвинияемый схватил нож и нанёс им несколько ударов своему собутыльнику. Затем убийца завернул тело в пакет, спрятал в диван и скрылся. 3 октября останки были обнаружены, а 6 ноября преступника поймали в Ельце. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.