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Регион
8 ноября, 13:05

Россиянин зверски убил друга и 2 недели прятал его тело в диване

В Петербурге мужчина убил знакомого во время ссоры и спрятал его тело в диване

Подозреваемый в убийстве мужчины в Петербурге. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

Подозреваемый в убийстве мужчины в Петербурге. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

В Санкт-Петербурге полиция задержала 35-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего приятеля во время посиделок в квартире. Тело мужчины было найдено в большом пакете в диване в его же квартире. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД РФ.

Подозреваемый в убийстве мужчины в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Подозреваемый в убийстве мужчины в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

«Шестого ноября сотрудниками уголовного розыска главка при содействии коллег из Кировского района подозреваемый был задержан в Ельце и доставлен в Петербург для проведения процессуальных действий», — говорится в заявлении.

Подозреваемый в убийстве мужчины в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Подозреваемый в убийстве мужчины в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Подозреваемый в убийстве мужчины в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Подозреваемый в убийстве мужчины в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

По данным следствия, 18 сентября подозреваемый пришёл в гости к своему 33-летнему знакомому в квартиру на проспекте Народного Ополчения. Приятели распивали алкоголь, после чего между ними вспыхнула ссора. Обвинияемый схватил нож и нанёс им несколько ударов своему собутыльнику. Затем убийца завернул тело в пакет, спрятал в диван и скрылся. 3 октября останки были обнаружены, а 6 ноября преступника поймали в Ельце. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

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Ранее сообщалось, что в Нигерии 16-летняя школьница из штата Эдо решила отомстить бывшему парню и отравила его вместе с друзьями. 26 октября отец экс-бойфренда Аиши приехал навестить сына, но обнаружил в квартире пять трупов.

Татьяна Миссуми
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