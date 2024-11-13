Женщину, найденную мёртвой на детской площадке в Новой Москве, убила её дочь. Она задержана
СК: По подозрению в убийстве женщины в Новой Москве задержана её дочь
Убийцей женщины, чьё тело было найдено на детской площадке на территории Новой Москвы, по всей видимости, оказалась её дочь. Об этом сообщает пресс-слжуба столичного СК. Сейчас девушку задержали.
«Подозреваемая в совершении указанного преступления установлена. Ей оказалась 24-летняя дочь потерпевшей. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства, где следователи приступят к ее допросу», — информирует следствие.
В ходе дополнительного осмотра квартиры потерпевшей обнаружены и изъяты следы замытых следов крови. Назначены судебные экспертизы.
Напомним, что мёртвую женщину с пробитой головой нашли на детской площадке в Новой Москве 12 ноября. Рядом с телом стояла бутылка виски. Близкие рассказали, что в последнее время женщина была в депрессии. Она пыталась заниматься бизнесом. Открывала две компании, которые занимались управлением инвестициями и консультированием по ведению коммерческой деятельности. Но бизнес не пошёл.
Life.ru