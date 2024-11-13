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13 ноября, 11:13

Женщину, найденную мёртвой на детской площадке в Новой Москве, убила её дочь. Она задержана

СК: По подозрению в убийстве женщины в Новой Москве задержана её дочь

Убийцей женщины, чьё тело было найдено на детской площадке на территории Новой Москвы, по всей видимости, оказалась её дочь. Об этом сообщает пресс-слжуба столичного СК. Сейчас девушку задержали.

«Подозреваемая в совершении указанного преступления установлена. Ей оказалась 24-летняя дочь потерпевшей. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства, где следователи приступят к ее допросу», — информирует следствие.

В ходе дополнительного осмотра квартиры потерпевшей обнаружены и изъяты следы замытых следов крови. Назначены судебные экспертизы.

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Напомним, что мёртвую женщину с пробитой головой нашли на детской площадке в Новой Москве 12 ноября. Рядом с телом стояла бутылка виски. Близкие рассказали, что в последнее время женщина была в депрессии. Она пыталась заниматься бизнесом. Открывала две компании, которые занимались управлением инвестициями и консультированием по ведению коммерческой деятельности. Но бизнес не пошёл.

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Life.ru

Марина Фещенко
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