Женщину, найденную мёртвой на детской площадке в Новой Москве, убила её дочь. Она задержана

Убийцей женщины, чьё тело было найдено на детской площадке на территории Новой Москвы, по всей видимости, оказалась её дочь. Об этом сообщает пресс-слжуба столичного СК. Сейчас девушку задержали.

«Подозреваемая в совершении указанного преступления установлена. Ей оказалась 24-летняя дочь потерпевшей. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства, где следователи приступят к ее допросу», — информирует следствие.

В ходе дополнительного осмотра квартиры потерпевшей обнаружены и изъяты следы замытых следов крови. Назначены судебные экспертизы.