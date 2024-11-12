Двое странных мужчин подсели к москвичке на детской площадке перед загадочной гибелью
С женщиной, чьё тело нашли на детской площадке в Москве, видели двух мужчин
Перед загадочной гибелью москвички на детской площадке к ней подсели двое мужчин, рассказали SHOT очевидцы. У погибшей на голове обнаружили рубленые раны.
Женщина, чьё тело нашли на детской площадке в Москве, была там с двумя мужчинами. Видео © Telegram /
Близкие 47-летней Анжелы говорят, что в последнее время женщина была в депрессии. Она пыталась заниматься бизнесом. Открывала две компании, которые занимались управлением инвестициями и консультированием по ведению коммерческой деятельности. Но бизнес не пошёл. Женщина ликвидировала обе конторы и устроилась работать аналитиком в банк. Взяла в ипотеку квартиру в ЖК «Николин Парк» в Новой Москве. Погибшая была не замужем и жила со своей взрослой дочкой.
Вчера вечером она сбегала в продуктовый возле дома, чтобы до одиннадцати успеть купить бутылку виски. После этого примерно в 23:15 одна села на детской площадке и начала пить. Спустя полчаса Анжела уже умирала на земле. По словам очевидцев, к ней подсаживались двое мужчин, но именно этот момент на камеры не попал.
Сейчас рассматривается несколько версий. Первая — женщина под градусом сама могла упасть и стукнуться головой. Вторая — её могли убить ударом по голове. Странно, что погибшая была без обуви. Ботинки и бутылка виски лежали рядом. Дело на контроле СК и прокуратуры.
Напомним, сегодня утром на одной из столичных детских площадок был найден труп. Рядом с телом обнаружилась бутылка виски. По иданным СМИ, погибшей является 47-летняя женщина, её звали Анжела.
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