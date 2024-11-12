Двое странных мужчин подсели к москвичке на детской площадке перед загадочной гибелью

Перед загадочной гибелью москвички на детской площадке к ней подсели двое мужчин, рассказали SHOT очевидцы. У погибшей на голове обнаружили рубленые раны.

Женщина, чьё тело нашли на детской площадке в Москве, была там с двумя мужчинами. Видео © Telegram /

Близкие 47-летней Анжелы говорят, что в последнее время женщина была в депрессии. Она пыталась заниматься бизнесом. Открывала две компании, которые занимались управлением инвестициями и консультированием по ведению коммерческой деятельности. Но бизнес не пошёл. Женщина ликвидировала обе конторы и устроилась работать аналитиком в банк. Взяла в ипотеку квартиру в ЖК «Николин Парк» в Новой Москве. Погибшая была не замужем и жила со своей взрослой дочкой.

Вчера вечером она сбегала в продуктовый возле дома, чтобы до одиннадцати успеть купить бутылку виски. После этого примерно в 23:15 одна села на детской площадке и начала пить. Спустя полчаса Анжела уже умирала на земле. По словам очевидцев, к ней подсаживались двое мужчин, но именно этот момент на камеры не попал.