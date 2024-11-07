«Как в фильме ужасов»: Под Смоленском женщина 30 км везла в машине труп матери, найденный в овраге

Прокуратура Смоленской области начала проверку после публикации в группе «Подслушано Смоленск» истории о том, как местная жительница вытащила тело погибшей мамы из оврага и отвезла его в морг, который находился в 30 километрах от места происшествия.

Женщина рассказала, что 31 октября ей позвонили из полиции и сообщили, что обнаружили тело её мамы в овраге. Дочке предложили вызвать «труповозку» за свой счёт, пояснив, что услуги по перевозке трупов бесплатно не оказываются.

«Я приехала на место около 19 часов вечера, было уже темно. Я, мой муж и один полицейский (или следователь) втроём тащили из оврага труп моей матери. <...> Далее всё происходило, как в фильме ужасов», — пожаловалась потерпевшая в соцсетях.

Женщина в собственной машине отвезла тело матери в морг, который находился в 30 км от места происшествия. Однако на этом её мучения не закончились — ей самой пришлось взять ключ от морга в больнице, выгрузить тело и вернуть ключ.

«Что вообще происходит? <...> После смерти покойникам может быть самим до морга добираться? И то успеть до 15-00, пока он открыт», — негодовала она.

Женщина также отметила, что её мать передвигалась с трудом, кроме того, при ней не обнаружили сумку и ключи от дома. Но никто не снял отпечатки пальцев в квартире, хотя по словам потерпевшей, в доме явно находились посторонние. Предварительная причина смерти — переохлаждение — не устроила дочь погибшей.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о похоронном деле и судебно-экспертной деятельности. По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты все необходимые меры реагирования.