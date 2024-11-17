Врач перечислила пять самых вредных продуктов для будущих мам

Не все продукты полезны для женщин во время беременности. Некоторые из них могут серьёзно угрожать не только малышу, но и будущей матери. Например, опасны сырая рыба и морепродукты, рассказала акушер-гинеколог Анастасия Боброва.

«Любители суши и морепродуктов знают, как это вкусно, но во время беременности лучше избегать блюд с сырой рыбой и морепродуктами. В них могут содержаться вредные бактерии, вирусы и паразиты, такие как листерия и сальмонелла, которые вызывают тяжёлые пищевые отравления. Инфекции могут не только навредить здоровью мамы, но и привести к осложнениям, которые могут затронуть малыша», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.ru».

Она добавила, что особенно опасны суши, сашими, тартар из сырой рыбы, устрицы, мидии и другие сырые моллюски.

Кроме того, не рекомендуется употреблять продукты с непастеризованным молоком, в том числе сыры типа феты, бри и камамбера. Медик уточнила, что тепловая обработка уничтожает большую часть вредных бактерий, однако в сырых продуктах они остаются. Это может спровоцировать заболевание, ведущее к выкидышу, преждевременным родам или врождённым порокам развития у малыша, отметила Боброва.

Также гинеколог не рекомендует употреблять сырые яйца и блюда с ними. Продукты без термической обработки могут содержать сальмонеллу — бактерию, вызывающую серьёзные пищевые отравления. В результате будущие мамы могут столкнуться с обезвоживанием. Эксперт добавила, что не стоит употреблять некачественное мясо и полуфабрикаты.

«Недожаренное или сырое мясо может содержать опасные бактерии, такие как токсоплазма, листерия и сальмонелла. Токсоплазмоз — это инфекция, которая может вызывать выкидыш или нарушения в развитии плода. Следует избегать сырого мяса (например, стейков с кровью, карпаччо), колбас, сосисок и копчёностей, если они не прошли достаточную термическую обработку», — указала врач.

По её словам, опасность для беременных женщин может вызвать и рыба с высоким содержанием ртути. Это вещество способно нарушить развитие нервной системы малыша. Так, будущим матерям нужно избегать употребления акулы, королевской макрели, меч-рыбы, тунца большого размера.