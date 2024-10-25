Патологии и выкидыш: Названа главная опасность роллов для беременных

Одним из излюбленных блюд многих россиян в последнее время стали роллы и суши. Некоторые могут есть японские рулетики с сырой рыбой и рисом хоть каждый день. Но беременным женщинам всё-таки лучше воздержаться от такой еды из-за риска подцепить опасную инфекцию. Об этом предупредила репродуктолог, акушер-гинеколог Ирина Соломахина в разговоре с «Газетой.ru».

Основная угроза — бактерия под названием листерия, которая может присутствовать в сырой рыбе. У здоровых людей с сильным иммунитетом листериоз обычно проявляется лёгкими симптомами или небольшим пищевым отравлением. Но беременные находятся в группе повышенного риска. По словам врача, заболеваемость листериозом у женщин, ожидающих ребёнка выше в 10-100 раз.

Симптомы листериоза у беременных часто напоминают грипп: лихорадка, озноб, боли в мышцах, тошнота и диарея. Кроме того, эта инфекция может привести к патологиям у плода, выкидышу, преждевременным родам и гибели ребёнка.

«Заражение матери листериозом происходит при употреблении продуктов, которые не прошли достаточную термическую обработку. Рыба, мясо, сыры, непастеризованные молочные продукты, а также сырые овощи и фрукты могут стать источниками инфекции», — объяснила медик.

Чтобы защитить себя и малыша от заражения, необходимо есть приготовленные блюда. Запечённые роллы намного безопаснее. Однако полагаться на качество приготовления в ресторанах рискованно. Лучше на девять месяцев вовсе забыть про диковинную еду, посоветовала Соломахина.