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21 августа, 13:17

Раскрыто 2 факта о любимых роллах россиян, которые взорвут вам мозг

Технолог Румянцева: Ролл «Калифорния» назвали в честь солнечного штата в США

Роллы давно стали излюбленным блюдом на столе россиян. Однако многие до сих пор не знают точного ответа: кто придумал любимые нами рулетики с рыбой и сыром. Общепринято считать, что это еда родом из Японии. Но это не так, по крайней мере, если речь идёт о «Филадельфии» и «Калифорнии».

История ролла «Филадельфия» началась в 1980-х годах в США. В то время японская кухня только набирала популярность. Американцы оказались не готовы к экзотическим вкусам и придумали свой ролл, в основе которого оказался сливочный сыр Philadelphia с тонкими ломтиками свежего лосося и огурца.

«Калифорния» — ещё один ролл, который стал фаворитом среди гурманов. Он сочетает в себе нежный вкус крабового мяса, авокадо и икры тобико. Его придумал американский повар из Лос-Анджелеса Ичиро Машита.

«Однажды он, как и повар, придумавший «Филадельфию», решил модернизировать и адаптировать японское блюдо под привычные вкусы американцев. Машита заменил сырую рыбу на крабовое мясо, а нори спрятал внутрь ролла, чтобы клиенты не пугались его необычного вида», — рассказала главный технолог компании «Много лосося» Людмила Румянцева «Газете.ru».

Диетолог объяснил, как есть роллы без вреда для фигуры
Диетолог объяснил, как есть роллы без вреда для фигуры

Она добавила, что название «Калифорния» символизирует свежесть и яркость, присущие солнечному штату.

При этом важно помнить, что роллами с сырой рыбой можно отравиться. Поэтому не стоит заказывать их в непроверенных местах. Есть высокий риск подхватить кишечную инфекцию. Самой безопасной считается пища, которую приготовили при высокой температуре, поэтому лучше отдавать предпочтение запечённым роллам и темпура.

Обложка ©

freepik / mrsiraphol

Алёна Зиновьева
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