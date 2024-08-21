Раскрыто 2 факта о любимых роллах россиян, которые взорвут вам мозг

Роллы давно стали излюбленным блюдом на столе россиян. Однако многие до сих пор не знают точного ответа: кто придумал любимые нами рулетики с рыбой и сыром. Общепринято считать, что это еда родом из Японии. Но это не так, по крайней мере, если речь идёт о «Филадельфии» и «Калифорнии».

История ролла «Филадельфия» началась в 1980-х годах в США. В то время японская кухня только набирала популярность. Американцы оказались не готовы к экзотическим вкусам и придумали свой ролл, в основе которого оказался сливочный сыр Philadelphia с тонкими ломтиками свежего лосося и огурца.

«Калифорния» — ещё один ролл, который стал фаворитом среди гурманов. Он сочетает в себе нежный вкус крабового мяса, авокадо и икры тобико. Его придумал американский повар из Лос-Анджелеса Ичиро Машита.

«Однажды он, как и повар, придумавший «Филадельфию», решил модернизировать и адаптировать японское блюдо под привычные вкусы американцев. Машита заменил сырую рыбу на крабовое мясо, а нори спрятал внутрь ролла, чтобы клиенты не пугались его необычного вида», — рассказала главный технолог компании «Много лосося» Людмила Румянцева «Газете.ru».

Она добавила, что название «Калифорния» символизирует свежесть и яркость, присущие солнечному штату.