Диетолог объяснил, как есть роллы без вреда для фигуры

Многие люди боятся употреблять суши и роллы из-за опасения навредить фигуре. Диетолог Андрей Бобровский оценил обоснованность этих страхов.

Специалист рассказал, что с точки зрения избыточного веса различную еду можно разделить на зелёную, жёлтую и красную зоны, где последняя — самая опасная для фигуры. Суши входят в жёлтый список, поэтому являются более-менее безопасной в этом плане пищей. Также, по словам эксперта, существует такой параметр, как плотность калорий. У роллов он ближе к среднему, поэтому за раз можно есть одну порцию.

"Очевидно, если эта порция как самостоятельный приём пищи, а не как салатик к горячему и другим калорийным блюдам с десертом. Обычно порция в ресторанах от трёх до шести штук", — пояснил Бобровский в беседе с РИА "ФедералПресс".