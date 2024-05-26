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26 мая, 01:31

Диетолог объяснил, как есть роллы без вреда для фигуры

Диетолог Бобровский: За раз можно съесть одну порцию роллов без вреда для фигуры

Многие люди боятся употреблять суши и роллы из-за опасения навредить фигуре. Диетолог Андрей Бобровский оценил обоснованность этих страхов.

Специалист рассказал, что с точки зрения избыточного веса различную еду можно разделить на зелёную, жёлтую и красную зоны, где последняя — самая опасная для фигуры. Суши входят в жёлтый список, поэтому являются более-менее безопасной в этом плане пищей. Также, по словам эксперта, существует такой параметр, как плотность калорий. У роллов он ближе к среднему, поэтому за раз можно есть одну порцию.

"Очевидно, если эта порция как самостоятельный приём пищи, а не как салатик к горячему и другим калорийным блюдам с десертом. Обычно порция в ресторанах от трёх до шести штук", — пояснил Бобровский в беседе с РИА "ФедералПресс".

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Ранее была названа болезнь, при которой нельзя есть роллы. Всё дело в используемом при их приготовлении сахаре и рисовом уксусе.

Обложка ©

Pixabay / Mekan_4

Алексей Соловьёв
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