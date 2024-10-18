Почти диетические: Эксперт назвал самые полезные роллы

Одним из самых полезных роллов является «Каппа-маки», в состав которого входят низкокалорийный огурец и богатый жирами авокадо. Об этом рассказала пищевой технолог Людмила Румянцева. Она рекомендовала, делать или заказывать «Каппа-маки» на тонком слое риса и добавлять к ним яркие соусы.

Ролл «Калифорния» также отличается полезным составом. Рис, нори, авокадо, огурец и краб, которые входят в состав блюда, фактически делают его диетическим. От соусов тоже лучше отказаться. А ещё эксперт рекомендовала ролл «Магуро».

«Слово «Магуро» в названии означает, что в составе ролла присутствует тунец. Всем известно, что эта рыба — самый лучший источник омега-3. Также в этом блюде много белка и почти отсутствует жир, как, например, в роллах с переизбытком соуса», — объяснила собеседница «Газеты.ru».

В то же время она призвала быть внимательными с роллами, в названии которых присутствует слово «хрустящий». Это может указывать на наличие жареного лука или хлопьев темпура в составе. Вредными, по словам технолога, также могут быть и роллы со вкусовыми добавками: сливочным сыром, беконом и соусами на основе майонеза.