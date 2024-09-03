Неправильно ты, дядя Фёдор, роллы ешь: Топ ошибок россиян, от которых были бы в ужасе японцы 3 сентября, 05:00 Freepik.com/stockking

Ни для кого не секрет, что в каждой стране и культуре есть собственные традиции и обычаи, в том числе гастрономические. Так, несмотря на то что японские суши и роллы уже давно завоевали популярность в нашей стране, мы до сих пор едим их неправильно. И владение деревянными палочками — ещё не всё. Что нужно знать для полного понимания японских традиций, Life.ru рассказала главный технолог сети доставки суши и роллов «Много лосося» Людмила Румянцева.

Макаем неправильно в соевый соус

Наша ошибка заключается в том, что мы пытаемся полностью погрузить ролл в соевый соус, но по правилам японской кухни его необходимо использовать сдержанно. Эта добавка должна только подчеркнуть вкус рыбы или овощей. В японской культуре принято погружать ролл в соус совсем немного, лишь для того, чтобы добавить яркости вкусу.

«Ещё один интересный момент: мы всегда погружаем ролл в соус рисовой стороной, когда философия Японии гласит, что нужно аккуратно погружать только рыбу или морепродукты», — добавила Румянцева.

Держим неправильно палочки

В Японии есть общие правила использования палочек, и самое важное — вы должны ими просто брать роллы или суши и сразу есть, а не перекладывать из тарелки в тарелку. Также многие неправильно держат палочки. Нужно зажимать их между указательным и большим пальцами, а управлять только при помощи указательного и среднего пальцев.

Добавляем васаби в соус

В японской культуре имбирь и васаби служат не только приправами, но и способствуют очищению рецепторов, отмечает эксперт. Эти два элемента хорошо помогают освежить вкус между разными видами роллов и суши. В России люди часто добавляют васаби в соус или наносят на роллы для придания им остроты, но это является своего рода нарушением.

Неправильно сервируем

Японцы уделяют большое внимание еде, для них каждый приём пищи является особым ритуалом. Роллы обычно подаются в красивой посуде, стол сервируется, что подчёркивает ценность приёма пищи. В России часто роллы приравниваются к рядовому приёму пищи, и в некоторых ресторанах их могут подавать на больших тарелках, в большом количестве и без души — это не соответствует японской философии.

Ранее была названа болезнь, при которой нельзя есть роллы. Всё дело в используемом при их приготовлении сахаре и рисовом уксусе.