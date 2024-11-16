Болезни и операции: Будущих мам предупредили о факторах развития недоношенности

Хронические болезни матери повышают риски развития недоношенности плода при беременности, предупредила врач-педиатр, неонатолог Оксана Мурзина. По её словам, негативными факторами считаются гипертония, заболевания сердца, ревматизм и диабет. Осложнить ситуацию также могут операции в области живота и таза.

«Свою роль также играют инфекции половой системы, особенно мочевой системы, и различные аномалии развития матки, такие как отслойка плаценты и неправильное предлежание плода. Важным фактором является и внутриутробное инфицирование плода» — отметила собеседница РИАМО.

Кроме того, ребёнок может родиться недоношенным, если от предыдущих родов прошло менее 2-3 лет, а также если это четвёртые и последующие роды. Значительно повышает риски и многоплодная беременность, особенно при трёх и более плодах.

Негативно на беременность могут воздействовать также тяжёлые условия труда, семейные проблемы, плохое питание, недостаток витаминов, эмоциональное состояние и возраст матери, если ей меньше 18 и больше 40 лет. Для снижения рисков эксперт рекомендовала пройти обследование и коррекцию ещё на этапе планирования беременности.

«При высоком риске преждевременных родов, особенно в критические сроки беременности (на 2–3 неделе, с 4 по 12 неделю и с 18 по 22 неделю), желательно госпитализироваться в родильное отделение для поддержания здоровья матери и плода», — заключила Мурзина.