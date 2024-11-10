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10 ноября, 06:48

В Госдуме рассказали, как беременным россиянкам получить родовой сертификат

Депутат Фролова: Беременным положен родовой сертификат на 12 тысяч рублей

Беременные россиянки могут получить от государства родовой сертификат на 12 тысяч рублей, предназначенный для женской консультации, роддома и детской поликлиники. Об этом рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

«Первые 4000 рублей предназначены для женской консультации, где наблюдается беременная женщина, 6000 рублейроддому, где на свет появится малыш, и оставшиеся 2000 рублей — детской поликлинике», — рассказала Фролова в беседе с РИА «Новости».

Родовой сертификат беременные могут получить в электронном виде и воспользоваться им для получения более качественной медицинской, правовой, психологической помощи на протяжении всего срока, во время родов и спустя три месяца после рождения малыша. Также в данный сертификат включена услуга по диспансерному наблюдению новорожденного в течение первого года жизни.

«Для всех россиянок родовой сертификат оформляется совершенно бесплатно. Его выдают в женской консультации с 30-й недели беременности, если женщина ожидает одного малыша. В случае, когда будущая мама вынашивает двоих и более детей, сертификат выдается с 28-й недели», — дополнила Фролова.

В том случае, если женщина не может оформить сертификат по какой-то причине, его оформляют сотрудники роддома или же детской поликлиники, к которой прикреплён новорожденный. Для этого матери потребуются паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

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Ранее Life.ru писал, что в России на 30% вырос спрос на «лотосовые роды» — при таком способе малышам не отрезают пуповину, а ждут, когда она сама пересохнет и отпадёт. Таким образом у ребёнка якобы «появляется связь». Популярности процедуре добавила певица Сати Казанова, которая рассказала, что хотела родить первенца именно таким способом.

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Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Мария Любицкая
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