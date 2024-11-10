В Госдуме рассказали, как беременным россиянкам получить родовой сертификат

Беременные россиянки могут получить от государства родовой сертификат на 12 тысяч рублей, предназначенный для женской консультации, роддома и детской поликлиники. Об этом рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

«Первые 4000 рублей предназначены для женской консультации, где наблюдается беременная женщина, 6000 рублей — роддому, где на свет появится малыш, и оставшиеся 2000 рублей — детской поликлинике», — рассказала Фролова в беседе с РИА «Новости».

Родовой сертификат беременные могут получить в электронном виде и воспользоваться им для получения более качественной медицинской, правовой, психологической помощи на протяжении всего срока, во время родов и спустя три месяца после рождения малыша. Также в данный сертификат включена услуга по диспансерному наблюдению новорожденного в течение первого года жизни.

«Для всех россиянок родовой сертификат оформляется совершенно бесплатно. Его выдают в женской консультации с 30-й недели беременности, если женщина ожидает одного малыша. В случае, когда будущая мама вынашивает двоих и более детей, сертификат выдается с 28-й недели», — дополнила Фролова.

В том случае, если женщина не может оформить сертификат по какой-то причине, его оформляют сотрудники роддома или же детской поликлиники, к которой прикреплён новорожденный. Для этого матери потребуются паспорт, медицинский полис и СНИЛС.