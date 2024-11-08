«Камон! Вы как себе это представляете?» Сати Казанова оправдалась за «лотосовые роды»

Певица Сати Казанова вышла на связь сподписчиками и впервые прокомментировала свои «лотосовые роды». Исполнительница объяснила, что действовала не совсем по правилам.

Сати Казанова впервые прокомментировала свои «лотосовые роды». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ satikazanova

Напомним, что «лотосовый» процесс рождения ребёнка подразумевает, что после родов женщина не отрезает пуповину, а ждёт, когда она сама пересохнет и отвалится. Казанова же так делать не стала. Певица объяснила, что отрезание и правда было отсроченно, но не на 3-5 дней.

«Камон! Вы как себе это представляете? Роды проходили в одной из лучших клиник страны, где в приориете прежде всего безопасность! Не нужно сочинять небылиц. После «золотого часа» пуповина торжественно была перерезана мужем», — написала звезда.