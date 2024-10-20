Адвокат не оценил идею о раздаче писем против абортов беременным

Адвокат Андрей Алёшкин усомнился в эффективности идеи рассылать беременным письма с призывом не делать аборт. Он отметил, что эта мера вряд ли заставит женщин оставить ребёнка, поскольку на такой шаг их толкает вовсе не духовный или моральный аспект.

«Конечно, любая идея поддержать женщину в трудной ситуации заслуживает поддержки. В действительности такие письма не приведут к результату, на который надеются, так как в основе отказа от ребёнка или аборта лежат сугубо экономические вопросы, а не духовные», — отметил адвокат в беседе с РИА «ФедералПресс».

Алёшкин отметил, что такое письмо может согреть душу, но не более. В первую очередь женщины думают о будущем, как вырастить ребёнка. Если финансов и поддержки со стороны родственников или супруга нет, то рожать они, скорее всего, не будут.