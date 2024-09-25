В Приморье ввели штрафы за склонение беременных к абортам

В Приморье запретили работодателям склонять женщин к абортам. Соответсвующий законопроект был принят краевым Законодательным собранием.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению в Приморском крае безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства социальной среды, препятствовать насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни»,— прокомментировал автор законопроекта уполномоченный по правам человека в Приморье Юрий Мельников.

Под склонением беременной к аборту подразумеваются такие действия со стороны работодателей, как уговоры, подкуп, обман, шантаж, использование служебной зависимости. Информирование женщины врачом о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности склонением считаться не будет. Действие закона также не распространяется на семейные или родственные взаимоотношения.

Депутаты заксобрания поддержали законопроект, не открывая дебаты — 30 законодателей проголосовали «за» и 7 «воздержались».

Следом законодатели внесли поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае» и установили размеры санкций за склонение женщин к абортам — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 5 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 40 до 100 тыс. руб. для юридических лиц.