В Приморье ввели штрафы за склонение беременных к абортам
В Приморье приняли закон, запрещающий работодателям склонять женщин к абортам
В Приморье запретили работодателям склонять женщин к абортам. Соответсвующий законопроект был принят краевым Законодательным собранием.
«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению в Приморском крае безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства социальной среды, препятствовать насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни»,— прокомментировал автор законопроекта уполномоченный по правам человека в Приморье Юрий Мельников.
Под склонением беременной к аборту подразумеваются такие действия со стороны работодателей, как уговоры, подкуп, обман, шантаж, использование служебной зависимости. Информирование женщины врачом о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности склонением считаться не будет. Действие закона также не распространяется на семейные или родственные взаимоотношения.
Депутаты заксобрания поддержали законопроект, не открывая дебаты — 30 законодателей проголосовали «за» и 7 «воздержались».
Следом законодатели внесли поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае» и установили размеры санкций за склонение женщин к абортам — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 5 до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 40 до 100 тыс. руб. для юридических лиц.
Ранее комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву сократить допустимый срок для аборта до девяти недель. Кроме того, депутаты предложили внести закон, который будет приравнивать беременность, наступившую в результате изнасилования, к социальному показанию для аборта.
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