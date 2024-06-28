В Думе против снижения сроков аборта из-за риска подпольных операций и смерти матерей

Введение запрета на аборты с целью улучшения демографической ситуации в стране может привести к прямо противоположным последствиям, спровоцировав рост нелегальных операций, материнской смертности, бесплодия, а также увеличение количества детей, оставшихся без попечения. Об этом заявил депутат Госдумы Бадма Башанкаев по итогам круглого стола о законодательных аспектах прерывания беременности.

По итогам совещания, прошедшего в Госдуме, был выпущен ряд рекомендаций, которые, по словам депутата Башанкаева, отмечают много важных моментов. Он назвал подготовленный документ одним из этапов работы над этой сложной и многогранной темой.

"В частности, усиление контроля со стороны Минздрава в отношении использования медикаментозных препаратов без назначения врача, что влечёт за собой высокие риски для здоровья женщины и даже угрозы жизни. Эксперты отметили, что анализ международной практики, включая опыт СССР, показывает, что запрет может привести к росту нелегальных абортов, материнской смертности, бесплодию, а также к росту количества детей, остающихся без попечения родителей", — пояснил парламентарий в беседе с RT.

Башанкаев подчеркнул необходимость сделать максимально доступной медико-социальную поддержку для беременных вне зависимости от того, где они живут.

В свою очередь заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный усомнился в целесообразности идеи сокращения сроков аборта по желанию женщины. По его мнению, это звучит слишком экзотически.

"Были ещё более неадекватные предложения по поводу того, что должен отец давать своё разрешение на аборт, и вообще запретить аборты. Много было всяких вариантов. Я не принимал участия в круглом столе, но так полагаю, что опять кто-то таким образом решил заботиться о демографии, её повышать такими методами запретительными или полузапретительными", — заявил собеседник "Ленты.ру".