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3 мая, 20:30

Датским подросткам с 15 лет разрешат делать аборт без согласия родителей

В Дании впервые за последние десятилетия серьёзно изменили законодательство в сфере здравоохранения. Теперь подростки, достигшие 15 лет, смогут прервать беременность без согласия родителей, а срок разрешения для аборта увеличили с 12 до 18 недель.

"Порог прерывания беременности переносится на 18-ю неделю беременности. <…> При этом 15–17-летним подросткам предоставляется возможность сделать аборт без согласия родителей", — сказано в документе Министерства внутренних дел и здравоохранения королевства.

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Тем временем во Франции приняли поправку, закрепляющую в конституции республики право женщин на аборт. Таким образом, она стала первой страной в мире, законодательно закрепившей право представительниц слабого пола на прерывание беременности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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