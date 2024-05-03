Датским подросткам с 15 лет разрешат делать аборт без согласия родителей

В Дании впервые за последние десятилетия серьёзно изменили законодательство в сфере здравоохранения. Теперь подростки, достигшие 15 лет, смогут прервать беременность без согласия родителей, а срок разрешения для аборта увеличили с 12 до 18 недель.

"Порог прерывания беременности переносится на 18-ю неделю беременности. <…> При этом 15–17-летним подросткам предоставляется возможность сделать аборт без согласия родителей", — сказано в документе Министерства внутренних дел и здравоохранения королевства.