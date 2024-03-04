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4 марта, 18:44

Франция первой в мире закрепила в конституции право женщин на аборт

Депутаты обеих палат французского парламента — Сената и Нацсобрания — приняли поправку, закрепляющую в конституции республики право женщин на аборт. Соответствующее решение было одобрено большинством голосов.

Для внесения изменений необходимо было не менее 60% голосов. В итоге за это решение проголосовали 780 депутатов, против — 72. Таким образом, Франция стала первой страной в мире, законодательно закрепившей право женщин на аборт.

Ранее Life.ru писал, что в России наблюдается тенденция к отказу от проведения абортов в частных клиниках. Такие решения уже приняли в Крыму, а также Курской и Челябинской областях. А в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. А недавно отговоривших женщин от абортов врачей предложили награждать Вифлеемскими сертификатами.

РПЦ официально приравняла аборт к убийству на любых сроках
РПЦ официально приравняла аборт к убийству на любых сроках
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Наталья Исакова
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