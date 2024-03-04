Франция первой в мире закрепила в конституции право женщин на аборт

Депутаты обеих палат французского парламента — Сената и Нацсобрания — приняли поправку, закрепляющую в конституции республики право женщин на аборт. Соответствующее решение было одобрено большинством голосов.

Для внесения изменений необходимо было не менее 60% голосов. В итоге за это решение проголосовали 780 депутатов, против — 72. Таким образом, Франция стала первой страной в мире, законодательно закрепившей право женщин на аборт.