Отговоривших женщин от абортов врачей предложили награждать Вифлеемскими сертификатами
Омбудсмен Волынец призвала награждать врачей, убедивших женщин не делать аборт
Отговорившему женщину от аборта врачу следует выдавать Вифлеемский сертификат, размер которого будет равен стоимости прерывания беременности. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Своё обращение она направила зампреду Государственной думы Анне Кузнецовой.
По мнению омбудсмена, повысить рождаемость в стране можно, предотвратив аборты, а для этого нужно подумать о регулярном поощрении для медиков, которые смогут убедить женщин не идти на такой шаг. Одним из бонусов может стать премия — Вифлеемский сертификат. Волынец подчеркнула, что название объясняется историей из Нового Завета о Вифлеемской звезде: волхвы, увидев её на восходе и решив, что родился царь Иудейский, пришли в Иерусалим поклониться ему.
"Когда царь Ирод узнал о рождении Иисуса Христа, в котором он видел соперника, он послал в Вифлеем воинов для того, чтобы убить младенцев мужского пола. Но в итоге Иисус Христос был спасён благодаря бегству его семьи в Египет. В память об убиенных младенцах и назван наш Вифлеемский сертификат", — приводит её слова RT.
Ранее патриарх Кирилл назвал аборт убийством, которое не имеет никаких оправданий. Он заверил, что церковь продолжит вести просветительскую деятельность о ценности человеческой жизни в утробе матери.
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