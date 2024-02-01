Отговоривших женщин от абортов врачей предложили награждать Вифлеемскими сертификатами

Отговорившему женщину от аборта врачу следует выдавать Вифлеемский сертификат, размер которого будет равен стоимости прерывания беременности. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Своё обращение она направила зампреду Государственной думы Анне Кузнецовой.

По мнению омбудсмена, повысить рождаемость в стране можно, предотвратив аборты, а для этого нужно подумать о регулярном поощрении для медиков, которые смогут убедить женщин не идти на такой шаг. Одним из бонусов может стать премия — Вифлеемский сертификат. Волынец подчеркнула, что название объясняется историей из Нового Завета о Вифлеемской звезде: волхвы, увидев её на восходе и решив, что родился царь Иудейский, пришли в Иерусалим поклониться ему.

"Когда царь Ирод узнал о рождении Иисуса Христа, в котором он видел соперника, он послал в Вифлеем воинов для того, чтобы убить младенцев мужского пола. Но в итоге Иисус Христос был спасён благодаря бегству его семьи в Египет. В память об убиенных младенцах и назван наш Вифлеемский сертификат", — приводит её слова RT.