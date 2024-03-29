Врачи перепутали пациенток и сделали аборт не той

Крупный скандал разгорелся в Праге после неудачного аборта в исполнении врачей университетской больницы "Буловка". Медики перепутали пациенток и провели операцию по прерыванию беременности не той женщине. Подробности инцидента озвучил CNN Prima NEWS.

По данным телеканала, неразбериха возникла после поступления в больницу двух пациенток азиатского происхождения. Первой предстояло пройти плановый осмотр, тогда как второй на фоне заболевания матки должны были сделать аборт. В день операции врачи приняли первую беременную за вторую и лишили её здорового плода.

Сейчас горе-медиков отстранили от работы. В их отношении возбуждено уголовное дело. Сотрудникам больницы грозит до четырёх лет тюрьмы. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Чехии Ондржей Якоб высказался о скандале.

"Министерство здравоохранения выражает глубокое сочувствие пациентке и всей её семье. Произошёл непростительный сбой, обусловленный человеческим фактором. Виновные лица отстранены от работы. Мы продолжим разбираться в ситуации и следить за информацией от "Буловки" о дальнейших действиях в отношении сотрудников, допустивших ошибку", — пообещал глава Минздрава.