В России могут сократить допустимый срок для абортов
В Госдуме предложили сократить сроки аборта с 12 до 9 недель
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву сократить допустимый срок для аборта до девяти недель. В настоящее время период, в который женщина может прервать беременность, составляет 12 недель.
"Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель", — говорится в документе, передаёт РИА "Новости".
Кроме того, депутаты предложили внести закон, который будет приравнивать беременность, наступившую в результате изнасилования, к социальному показанию для аборта. В рекомендациях говорится, что охрана материнства и детства — одна из приоритетных задач социальной политики Российской Федерации.
Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме предложили сподвигнуть россиян к повышению рождаемости через введение налога на бездетность, как это было в СССР. С такой инициативой выступил член Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.
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