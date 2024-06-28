В России могут сократить допустимый срок для абортов

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву сократить допустимый срок для аборта до девяти недель. В настоящее время период, в который женщина может прервать беременность, составляет 12 недель.

"Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель", — говорится в документе, передаёт РИА "Новости".

Кроме того, депутаты предложили внести закон, который будет приравнивать беременность, наступившую в результате изнасилования, к социальному показанию для аборта. В рекомендациях говорится, что охрана материнства и детства — одна из приоритетных задач социальной политики Российской Федерации.