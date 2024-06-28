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28 июня, 10:25

В России могут сократить допустимый срок для абортов

В Госдуме предложили сократить сроки аборта с 12 до 9 недель

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву сократить допустимый срок для аборта до девяти недель. В настоящее время период, в который женщина может прервать беременность, составляет 12 недель.

"Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель", — говорится в документе, передаёт РИА "Новости".

Кроме того, депутаты предложили внести закон, который будет приравнивать беременность, наступившую в результате изнасилования, к социальному показанию для аборта. В рекомендациях говорится, что охрана материнства и детства — одна из приоритетных задач социальной политики Российской Федерации.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме предложили сподвигнуть россиян к повышению рождаемости через введение налога на бездетность, как это было в СССР. С такой инициативой выступил член Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Александра Мышляева
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