«Вы не одиноки»: В российском регионе беременных будут отговаривать от абортов письмом митрополита

В Тверской области беременным россиянкам будут вручать письмо от митрополита. Об этом говорится на сайте митрополии.

Уточняется, что митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в первую очередь будет обращаться к женщинам, которые думают об аборте. В письме священнослужитель говорит, что беременные не одиноки, так как с ними Бог, церковь и общество. Также он желает найти источник вдохновения в истории о родителях Девы Марии, которые долго не могли завести ребёнка, но их терпение и верность были вознаграждены.

«В этот период, полный как радости, так и волнений, важно помнить, что вы не одиноки. С вами Бог, церковь и общество. Вы всегда можете на нас рассчитывать», — говорится в письме митрополита.

Будут ли выдавать письма беременным, которые не являются православными, не уточняется.