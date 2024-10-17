«Вы не одиноки»: В российском регионе беременных будут отговаривать от абортов письмом митрополита
В Тверской области беременным россиянкам будут вручать письмо от митрополита
В Тверской области беременным россиянкам будут вручать письмо от митрополита. Об этом говорится на сайте митрополии.
Уточняется, что митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в первую очередь будет обращаться к женщинам, которые думают об аборте. В письме священнослужитель говорит, что беременные не одиноки, так как с ними Бог, церковь и общество. Также он желает найти источник вдохновения в истории о родителях Девы Марии, которые долго не могли завести ребёнка, но их терпение и верность были вознаграждены.
«В этот период, полный как радости, так и волнений, важно помнить, что вы не одиноки. С вами Бог, церковь и общество. Вы всегда можете на нас рассчитывать», — говорится в письме митрополита.
Будут ли выдавать письма беременным, которые не являются православными, не уточняется.
Ранее комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву сократить допустимый срок для аборта до девяти недель. Кроме того, депутаты предложили приравнивать беременность, наступившую в результате изнасилования, к социальному показанию для аборта.