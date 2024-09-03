В Ростове женщина сделала аборт, но всё равно родила ребёнка
Жительница Ростова-на-Дону родила ребёнка после аборта в местной больнице. Историю неудавшейся вакуумной процедуры рассказал Don Mash.
Больница, в которой россиянке делали аборт. Видео © Don Mash
В 2023 году Валентина, разведясь с мужем, увидела на тесте 2 полоски и узнала, что находится в положении. Через некоторое время врачи заметили на УЗИ отсутствие сердцебиения плода и направили будущую маму на вакуумный аборт в больницу. Там ей удалили эмбрион.
Находясь уже не в положении, женщина почувствовала недомогание и обратилась в свою женскую консультацию. Там ей диагностировали «воспаление матки» и прописали курс антибиотиков. Через месяц пациентка пришла на повторное УЗИ. На нём нашли плод возрастом 14-15 недель. Шокированной Валентине никто ничего нормально не объяснил.
В итоге женщина подала в суд. Представители лишь развели руками и упрекнули пациентку в том, что она пошла к УЗИсту, а не к акушеру-гинекологу. По данным экспертизы, ростовчанку действительно обследовали плохо и сделали некачественный аборт. Теперь медучреждения должны новоиспечённой маме около 250 тысяч. Валентина считает, что сумма должна быть больше и планирует обжаловать решение.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Праге аборт сделали совершенно не той пациенте. Дело в том, что медики перепутали женщин и провели операцию по прерыванию беременности не тому, кому надо было. Одна мадам приехала в больницу на плановый осмотр, а вторая — на аборт. В итоге пациентку лишили здорового плода. Врачей уже отстранили от работы.
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