Повреждение и смерть плода: Популярнейшее обезболивающее оказалось опасно при беременности

Препараты, продающиеся в аптеках без рецепта, не следует воспринимать как безопасные витаминки. При неправильном употреблении они могут иметь серьёзные побочные эффекты, предупредила профессор кафедры фармакологии ИФМХ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Нина Киселёва.

По её словам, нестероидные противовоспалительные препараты при частом применении могут ударить по ЖКТ, в том числе вызвать язву. А из-за ацетилсалициловой кислоты, то есть препаратов аспирина, могут возникнуть опасные для жизни кровотечения.

Особенно рискуют при приёме НПВП беременные женщины, уверена доктор биологических наук. В частности, в первом триместре аспирин может привести к повреждению плода, а в третьем — вызвать внутриутробную смерть. На 38, 39, 40-й неделях такие препараты могут затормозить родовую активность, вызвать кровотечение и у матери, и у ребёнка.

«Чуть безопаснее для желудочно-кишечного тракта и во время беременности — парацетамол. Он не является противовоспалительным, только устраняет боль, однако и в этом случае должна соблюдаться определённая дозировка в течение суток», — предупредила фрмаколог.

Если норму не соблюдать, то препарат может ударить по печени. Также собеседница aif.ru подчеркнула, что НПВП могут вызвать бронхоспазм даже у некоторых людей. Кроме того, они представляют опасность для страдающих хроническими заболеваниями, в том числе гипертоний.