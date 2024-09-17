Эрозия, язва, кровотечение: Популярные обезболивающие могут убить желудок, предупредила врач

Средства, обладающие обезболивающим эффектом, которые можно приобрести в аптеках без рецепта, чаще всего относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), рассказала старший научный сотрудник НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Валерия Кайбышева. По её словам, НПВП при неправильном приёме могут вызвать проблемы с ЖКТ.

«НПВП — одни из самых назначаемых препаратов в мире, они эффективно борются с болью, воспалением, отёком, повышенной температурой, но в то же время их неконтролируемый приём может привести к серьёзным повреждениям слизистой оболочки желудка и кишечника», — предупредила собеседница NEWS.ru..