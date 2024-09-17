Эрозия, язва, кровотечение: Популярные обезболивающие могут убить желудок, предупредила врач
Врач Кайбышева: Неправильный приём обезболивающих грозит проблемами с ЖКТ
Средства, обладающие обезболивающим эффектом, которые можно приобрести в аптеках без рецепта, чаще всего относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), рассказала старший научный сотрудник НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Валерия Кайбышева. По её словам, НПВП при неправильном приёме могут вызвать проблемы с ЖКТ.
«НПВП — одни из самых назначаемых препаратов в мире, они эффективно борются с болью, воспалением, отёком, повышенной температурой, но в то же время их неконтролируемый приём может привести к серьёзным повреждениям слизистой оболочки желудка и кишечника», — предупредила собеседница NEWS.ru..
По словам врача, из-за неправильного приёма обезболивающих средств могут возникнуть такие недуги, как эрозия, язва, кровотечение и даже перфорация желудка. Поэтому тем, кто пьёт их регулярно, страдает НПВП-гастропатией или входит в группы риска, лучше прикупить и антисекреторные препараты, которые снижают синтез соляной кислоты.
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