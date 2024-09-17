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17 сентября, 15:34

Эрозия, язва, кровотечение: Популярные обезболивающие могут убить желудок, предупредила врач

Врач Кайбышева: Неправильный приём обезболивающих грозит проблемами с ЖКТ

Средства, обладающие обезболивающим эффектом, которые можно приобрести в аптеках без рецепта, чаще всего относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), рассказала старший научный сотрудник НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Валерия Кайбышева. По её словам, НПВП при неправильном приёме могут вызвать проблемы с ЖКТ.

«НПВП — одни из самых назначаемых препаратов в мире, они эффективно борются с болью, воспалением, отёком, повышенной температурой, но в то же время их неконтролируемый приём может привести к серьёзным повреждениям слизистой оболочки желудка и кишечника», — предупредила собеседница NEWS.ru..

По словам врача, из-за неправильного приёма обезболивающих средств могут возникнуть такие недуги, как эрозия, язва, кровотечение и даже перфорация желудка. Поэтому тем, кто пьёт их регулярно, страдает НПВП-гастропатией или входит в группы риска, лучше прикупить и антисекреторные препараты, которые снижают синтез соляной кислоты.

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Ранее врач перечислила девять препаратов, которые «убивают» сердце. Кроме того, россиянам рассказали, какие средства нельзя совмещать с курением.

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Борис Эльфанд
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