Перечислены 9 препаратов, которые «убивают» сердце

Существует целый ряд препаратов, которые губительно сказываются на работе сердца. В их числе противоопухолевые лекарства, после приёма которых пациента должен наблюдать не только онколог, но и кардиолог. Об этом рассказала «Газете.ru» врач кардиолог-аритмолог Анна Пивенштейн.

«Наибольшей кардиотоксичностью в плане риска развития сердечной недостаточности обладают лекарства из группы антрациклинов, например старый противоопухолевый препарат доксорубицин», — рассказала медик.

Кроме того, побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы могут вызывать антибиотики, средства для лечения аритмии, мочегонные и противовирусные препараты для лечения ВИЧ, антидепрессанты, оральные контрацептивы, препараты для снижения веса и противовоспалительные. При этом стоит понимать, что далеко не у всех возможны негативные последствия от приёма вышеперечисленных препаратов. Кардиолог подчеркнула, что нельзя самостоятельно бросать пить лекарства, назначенные врачом.

«Тот факт, что у препарата есть потенциальный побочный эффект, в том числе и на сердечно-сосудистую систему, не говорит о том, что его нельзя принимать. Врачи взвешивают за и против, оценивая при выборе терапии пользу и риск для каждого пациента», — отметила специалист.