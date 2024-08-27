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27 августа, 10:26

Кардиолог выбрал самые полезные каши для сердечников

Кардиолог Шехян: При болезнях сердца стоит есть овсяную и гречневую каши

Людям, имеющим проблемы с сердцем, стоит включить в свой ежедневный рацион овсянку. Эта каша не только легко усваивается организмом, но имеет сбалансированный состав, а также богата клетчаткой, полезной для работы кишечника. Таким мнением поделился профессор медфака Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян в беседе с NEWS.ru.

«Не менее хороши гречневая и пшённая каши — обе также прекрасно сбалансированы по содержанию белков и углеводов, а гречка, кроме того, ещё и прекрасный источник железа», — объясняет Шехян.

Кардиолог призвал есть каши, поскольку они содержат важнейшие минералы и микроэлементы, помогают поддерживать организм в оптимальном состоянии и исключить ненужную нагрузку на сердце и сосуды. Но сочетать блюдо с жирной и жареной пищей не следует, отметил врач.

Каши, кофе и йогурты: Перечислены продукты, которые бесполезно и даже вредно есть на завтрак
Каши, кофе и йогурты: Перечислены продукты, которые бесполезно и даже вредно есть на завтрак

Сердечникам лучше всего готовить блюдо на пару или варить. В состав не надо добавлять сливочное масло: чем его меньше, тем быстрее оздоравливаются сосуды. Кроме того, стоит отказаться от соли, она задерживает воду и повышает давление.

При этом есть люди, для которых каша является худшим вариантом для завтрака. К таким относятся те, у кого непереносимость лактозы и белка коровьего молока. При аллергии на глютен о подобных завтраках тоже лучше забыть. Не рекомендуются есть каши и при ожирении, а также сахарном диабете.

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freepik

Алёна Зиновьева
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