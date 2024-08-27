Кардиолог выбрал самые полезные каши для сердечников

Людям, имеющим проблемы с сердцем, стоит включить в свой ежедневный рацион овсянку. Эта каша не только легко усваивается организмом, но имеет сбалансированный состав, а также богата клетчаткой, полезной для работы кишечника. Таким мнением поделился профессор медфака Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян в беседе с NEWS.ru.

«Не менее хороши гречневая и пшённая каши — обе также прекрасно сбалансированы по содержанию белков и углеводов, а гречка, кроме того, ещё и прекрасный источник железа», — объясняет Шехян.

Кардиолог призвал есть каши, поскольку они содержат важнейшие минералы и микроэлементы, помогают поддерживать организм в оптимальном состоянии и исключить ненужную нагрузку на сердце и сосуды. Но сочетать блюдо с жирной и жареной пищей не следует, отметил врач.

Сердечникам лучше всего готовить блюдо на пару или варить. В состав не надо добавлять сливочное масло: чем его меньше, тем быстрее оздоравливаются сосуды. Кроме того, стоит отказаться от соли, она задерживает воду и повышает давление.