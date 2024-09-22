Сердце, почки и желудок: Популярнейший анальгетик оказался кладезем опасных побочек

Анальгин в России весьма популярен, используется как обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное средство. В то же время данный НПВС имеет массу побочных и зачастую опасных эффектов, предупредил врач-терапевт, член Европейского и Российского респираторных обществ Арутюн Варданян.

По его словам, анальгин опасен для сердца, желудка и почек. Эксперт в интервью «Газете.ru» объяснил, как популярный препарат может ударить по здоровью человека. Например, в англоязычных странах данное средство не получило распространения из-за негативного влияния на активность костного мозга.

«Кроме того, ни в коем случае нельзя принимать НПВС, в том числе и анальгин, при боли в животе, если её причина — внутреннее кровотечение, приём анальгина только усугубит ситуацию, усилив его», — объяснил эксперт.

Другой побочный эффект — усиление язвы желудка или повышения риска возникновения диспепсии. Негативно анальгин влияет и на сердечно-сосудистую систему, например, может повысить давление или снизить количество тромбоцитов. А ещё данное средств может вызвать почечную недостаточность, заключил врач.