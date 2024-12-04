«Золотой стандарт»: В Госдуме назвали лучший возраст для рождения первенца
Депутат Буцкая считает идеальным возрастом для рождения первенца 20–27 лет
Первого ребёнка лучше всего рожать в 20-27 лет, заявила зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что как человек с медицинским образованием не может считать 17-18 лет лучшим возрастом для рождения первенца.
Депутат отметила, что, согласно медицинской статистике, рожать рано и рожать поздно одинаково плохо. По её словам, количество недоношенных детей не отличается при ранних и поздних родах, поэтому идеальным промежутком считается именно 20-27 лет. А между родами, продолжила Буцкая, должно проходить три года.
«Золотой стандарт между родами — это три года, родила, покормила полтора года, восстановилась ещё полгода, забеременела, родила. Это идеальная история, которая, очень надеюсь, будет всё чаще и чаще встречаться в жизни», — приводит NEWS.ru слова парламентария.
А ранее «Матери России» призвали россиянок рожать не менее трёх детей. Это необходимо для обеспечения демографического роста в нашей стране, пояснили в организации.
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