«Золотой стандарт»: В Госдуме назвали лучший возраст для рождения первенца

Первого ребёнка лучше всего рожать в 20-27 лет, заявила зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что как человек с медицинским образованием не может считать 17-18 лет лучшим возрастом для рождения первенца.