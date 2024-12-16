Россиянкам подсказали, где искать «нормального русского мужика»

Чтобы найти достойного мужа, россиянкам следует обратить внимание на своих однокурсников, уверена депутат Госдумы Жанна Рябцева. Парламентарий в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что сама встретила будущего супруга в высшем учебном заведении.

«Где искать [нормального русского мужика]? Наверное, там же, где и мы все искали — в учебных заведениях. Вот я нашла своего мужа на металлургическом факультете Уральского федерального университета. Мы живем в России, у нас с вами рядом везде русские, наши мужчины», — отметила собеседница издания.