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16 декабря, 07:45

Россиянкам подсказали, где искать «нормального русского мужика»

Депутат Рябцева рекомендовала россиянкам искать мужа в вузе

Чтобы найти достойного мужа, россиянкам следует обратить внимание на своих однокурсников. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Чтобы найти достойного мужа, россиянкам следует обратить внимание на своих однокурсников. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Чтобы найти достойного мужа, россиянкам следует обратить внимание на своих однокурсников, уверена депутат Госдумы Жанна Рябцева. Парламентарий в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что сама встретила будущего супруга в высшем учебном заведении.

«Где искать [нормального русского мужика]? Наверное, там же, где и мы все искали — в учебных заведениях. Вот я нашла своего мужа на металлургическом факультете Уральского федерального университета. Мы живем в России, у нас с вами рядом везде русские, наши мужчины», — отметила собеседница издания.

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Борис Эльфанд
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