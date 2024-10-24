Женатые россиянка и китаец раскрыли национальные особенности выбора партнёра

Призыв учёного Дина Чанфы к китайцам искать невест в России не остался без внимания представительниц прекрасного пола из нашей страны, а многие эксперты начали рекомендовать россиянкам хорошенько взвесить все плюсы и минусы брака с иностранцем. Как удалось выяснить RT, существуют целые русско-китайские брачные агентства.

Владелица одного их по имени Татьяна рассказала журналистам, что русские женщины весьма требовательны, даже больше китаянок. По её словам, если у женщины есть образование, то она точно знает себе цену. К слову, сваха в своё время вышла замуж за китайца. Её супруг отметил, что жители КНР ценят в наших дамах доброту и красоту.