Женатые россиянка и китаец раскрыли национальные особенности выбора партнёра
Сваха предупредила о требовательности россиянок к иностранцам
Татьяна и её супруг Гаогэ. Обложка © личный архив / RT
Призыв учёного Дина Чанфы к китайцам искать невест в России не остался без внимания представительниц прекрасного пола из нашей страны, а многие эксперты начали рекомендовать россиянкам хорошенько взвесить все плюсы и минусы брака с иностранцем. Как удалось выяснить RT, существуют целые русско-китайские брачные агентства.
Владелица одного их по имени Татьяна рассказала журналистам, что русские женщины весьма требовательны, даже больше китаянок. По её словам, если у женщины есть образование, то она точно знает себе цену. К слову, сваха в своё время вышла замуж за китайца. Её супруг отметил, что жители КНР ценят в наших дамах доброту и красоту.
«Прежде всего, я лично считаю, что в нашей культуре существует взаимное влияние и взаимодополняемость, потому что Россия — это культура, основанная на литературе и искусстве, как и Китай. С этой точки зрения Россия притягивает нас магическим образом. Во-вторых, существует большая взаимодополняемость с точки зрения географического положения», — подчеркнул Гаогэ.
Напомним, ранее доцент из КНР Дин Чанфа предложил землякам искать себе жён в России и других странах. Однако депутат Виталий Милонов усомнился в этой идее, отметив, что россиянки не смогут построить крепкие отношения с китайцами из-за высоких требований к мужчинам.