«‎С любимым на одном языке»: Милонов объяснил, почему китайцам не завоевать сердца русских невест

Российские женщины не смогут построить крепкие отношения с китайцами, поскольку у них слишком высокие требования к мужчинам. Таким мнением поделился зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя идею китайского учёного Дина Чанфа «импортировать невест» из РФ в Камбоджи и Бангладеш.

Депутат считает, что у автора идеи стереотипное представление о русских девушках. Им важно говорить с любимым на одном языке и думать одинаковым образом. Кроме того, россиянки любят получать от мужчин подарки, чего не дождёшься от китайцев, где принято вручать не букеты, а «один искусственный цветок».

«Я помню, мой родственник из Кипра хотел найти себе невесту в России. У него был и дом, и машина, но он уехал ни с чем. Это очень показательно, что выйти замуж за иностранца хотят очень маленькое количество наших девушек, потому что понимают, что это такое», — заявил Милонов в беседе с «Газетой.ru».