35 миллионам неженатых китайцев предложили найти избранниц в России и Вьетнаме
SCMP: Доцент КНР призвал 35 млн холостых китайских мужчин искать жён за границей
35 миллионов китайцев могут найти себе жён из России, Вьетнама, Пакистана и Камбоджи. Способствовать международным бракам и ввозу в Поднебесную невест из других стран призвал доцент китайского университета Дин Чанфа, его цитирует South China Morning Post.
«В сельских районах Китая насчитывается около 34,9 миллиона «оставшихся мужчин», которые могут столкнуться с бременем брака, связанным с обеспечением жилья, автомобилей и выкупа за невесту на общую сумму», — считает он.
Многие китайские мужчины согласны с этим утверждением. Они считают, что у невест из других стран могут быть ниже ожидания от партнёра.
Мужчин в Поднебесной на 34,9 миллиона больше, чем представительниц прекрасного пола. К таким последствиям привела национальная китайская политика «одна семья — один ребёнок».
Если вспомнить рассказанную ранее Life.ru историю о судебном процессе над 52-летней губернатором Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа в Гуйчжоу Чжун Ян, у которой обнаружились сразу аж 58 любовников, то определённый дисбаланс в количественном соотношении китайцев и китаянок будет налицо. Саму любовницу после разбирательства с её многочисленными романами начали судить за взятки.
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