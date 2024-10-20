35 миллионам неженатых китайцев предложили найти избранниц в России и Вьетнаме

35 миллионов китайцев могут найти себе жён из России, Вьетнама, Пакистана и Камбоджи. Способствовать международным бракам и ввозу в Поднебесную невест из других стран призвал доцент китайского университета Дин Чанфа, его цитирует South China Morning Post.

«В сельских районах Китая насчитывается около 34,9 миллиона «оставшихся мужчин», которые могут столкнуться с бременем брака, связанным с обеспечением жилья, автомобилей и выкупа за невесту на общую сумму», — считает он.

Многие китайские мужчины согласны с этим утверждением. Они считают, что у невест из других стран могут быть ниже ожидания от партнёра.

Мужчин в Поднебесной на 34,9 миллиона больше, чем представительниц прекрасного пола. К таким последствиям привела национальная китайская политика «одна семья — один ребёнок».