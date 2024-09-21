В Китае посадили на 13 лет «красивую губернаторшу», которую предали 58 её любовников

В Китае у 52-летней губернатора Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа в Гуйчжоу Чжун Ян кипела жизнь. Она славилась своей красотой и занималась благотворительностью, за что её очень любили в народе. Однако недавно у неё нашли 58 любовников. После этого её судили по статье за взяточничество. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные китайских СМИ.

Кадр из документального фильма о Чжун Ян. Фото © 163.com

Чжун Ян приговорили к 13 годам тюрьмы и штрафу в 1 млн юаней. В январе 2023 года в Китае вышел документальный фильм, который пролил свет на тёмные стороны карьеры любимой чиновницы китайцев. Журналисты разузнали, что Чжун брала деньги от предпринимателей и пользовалась своим положением, чтобы гарантировать, что компании, которые она выберет, получат сочные контракты под предлогом государственных инвестиций, пишет The Star. В фильме женщина раскаивалась и говорила о том, что ей стыдно за свою политику.

Глава Цяньнань-Буи-Мяоской «области» обладала невероятным авторитетом у населения, поскольку помогала фермерам и вкладывалась в благотворительность. Китайцы за яркую внешность прозвали её «красивым губернатором». При этом у женщины никогда не было мужа и детей, всю жизнь она посвящала работе.