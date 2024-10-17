Как у перепёлки: Китайские учёные нашли самое миниатюрное яйцо динозавра

Китайские учёные обнаружили самое маленькое в мире окаменелое яйцо динозавра. Эта редкая находка позволит лучше понять способ эволюции давно вымерших существ, сообщает издание Science and Technology Daily.

Окаменелое яйцо динозавра в Китае. Фото © stdaily.com

«Обнаруженные окаменелости яиц динозавра малы, их скорлупа тонка и имеет червеобразные узелки, эти черты отличаются от других уже известных окаменелостей. До этого размер самого маленького яйца динозавра, обнаруженного в Китае составлял около 45,5 ×40,4 ×34,4 мм. Длина обнаруженного яйца составляет 29 мм», — подчеркнул глава института геологоразведки провинции Цзянси Лу Фашенг.

В 2021 году команда Фашенга обнаружила хорошо сохранившуюся кладку из шести окаменелых яиц в городском округе Ганьчжоу. Спустя три года открытие официально подтвердили. Находку отнесли к позднему меловому периоду, датируемому более чем 80 миллионами лет назад. Учёные опубликовали итоги своего исследования в журнале Historical Biology.

Учёные предположили, что эти яйца произошли от небольшого динозавра-теропода. По словам специалистов, открытие поможет для понимания эволюции и методов размножения этих древних существ.