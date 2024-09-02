Появилась инопланетная гипотеза о тайне «золотого яйца» со дна Тихого океана
Учёный Таврический: Золотой шар со дна Тихого океана может быть обломком яйца
Золотой шар, найденный на дне Тихого океана. Обложка © Тwitter / Abinash Panda on X
Неизвестный объект золотого цвета, найденный на дне Тихого океана в 2023 году, может быть обломком яйца неизвестного животного. Об этом заявил океанолог Анатолий Таврический в беседе с «Вечерней Москвой».
По его гипотезе, об остатках коралла или губки не может быть и речи, поскольку на той глубине, где обнаружили загадочный шар, их нет.
«Возможно, это датчик движения, если он расположен на морских путях. Не исключено и инопланетное происхождение», — поделился существующими версиями Таврический.
Он добавил, что если посмотреть на снимки со спутников, то по всему Тихому океану можно увидеть «дороги». Как они появились и в какой период времени, учёным также не удалось разгадать. Однако они могут свидетельствовать о существовании Атлантиды, Гипербореи и подводных цивилизаций много веков назад, когда уровень мирового океана был на полторы-две тысячи ниже современного, рассказал океанолог.
Напомним, загадочный золотистый шар обнаружили у берегов Аляски при помощи подводного робота ещё в 2023 году. Объект диаметром около 10 сантиметров был прикреплён к камню и лежал на глубине 3,3 тысячи метров. На одной из сторон шара нашли отверстие. По мнению учёных, что-то либо пыталось проникнуть внутрь, либо выбраться наружу. На ощупь предмет мягкий и будто бы имеет кожу.