Появилась инопланетная гипотеза о тайне «золотого яйца» со дна Тихого океана

Неизвестный объект золотого цвета, найденный на дне Тихого океана в 2023 году, может быть обломком яйца неизвестного животного. Об этом заявил океанолог Анатолий Таврический в беседе с «Вечерней Москвой».

По его гипотезе, об остатках коралла или губки не может быть и речи, поскольку на той глубине, где обнаружили загадочный шар, их нет.

«Возможно, это датчик движения, если он расположен на морских путях. Не исключено и инопланетное происхождение», — поделился существующими версиями Таврический.

Он добавил, что если посмотреть на снимки со спутников, то по всему Тихому океану можно увидеть «дороги». Как они появились и в какой период времени, учёным также не удалось разгадать. Однако они могут свидетельствовать о существовании Атлантиды, Гипербореи и подводных цивилизаций много веков назад, когда уровень мирового океана был на полторы-две тысячи ниже современного, рассказал океанолог.