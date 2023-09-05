"Начало фильма ужасов": На дне Тихого океана обнаружено странное "золотое яйцо"

Океанологи обнаружили на дне Тихого океана (глубиной более трёх километров) таинственный блестящий шар, пишет издание Miami Herald со ссылкой на видео, которое сняли учёные Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Необычная находка напоминает собой золотой яйцо. Происхождение предмета специалистам неизвестно, однако, согласно предположениям, это может быть как оболочка яйца, так и фрагменты губки. По мнению учёных, что-то либо пыталось проникнуть внутрь, либо выбраться наружу. Образец был бережно изъят с помощью подводного робота.

"Я надеюсь, что, когда мы к нему прикоснёмся, что-нибудь не решит выйти наружу. Это похоже на начало фильма ужасов", — пошутил один из исследователей.

В результате исследования объекта при помощи дистанционной роботизированной руки стало известно, что на ощупь предмет будто бы имеет кожу. Дальнейшее изучение будет проходить уже в лабораторных условиях.