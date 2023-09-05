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5 сентября, 19:32

"Начало фильма ужасов": На дне Тихого океана обнаружено странное "золотое яйцо"

Miami Herald: Океанологи нашли странное "золотое яйцо" на дне Тихого океана

<p>Океанологи нашли странное "золотое яйцо" на дне Тихого океана. Обложка © Тwitter / <a href="https://twitter.com/abinashreeco/status/1698688953380126929" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Abinash Panda on X</a></p>

Океанологи нашли странное "золотое яйцо" на дне Тихого океана. Обложка © Тwitter / Abinash Panda on X

Океанологи обнаружили на дне Тихого океана (глубиной более трёх километров) таинственный блестящий шар, пишет издание Miami Herald со ссылкой на видео, которое сняли учёные Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Необычная находка напоминает собой золотой яйцо. Происхождение предмета специалистам неизвестно, однако, согласно предположениям, это может быть как оболочка яйца, так и фрагменты губки. По мнению учёных, что-то либо пыталось проникнуть внутрь, либо выбраться наружу. Образец был бережно изъят с помощью подводного робота.

"Я надеюсь, что, когда мы к нему прикоснёмся, что-нибудь не решит выйти наружу. Это похоже на начало фильма ужасов", — пошутил один из исследователей.

В результате исследования объекта при помощи дистанционной роботизированной руки стало известно, что на ощупь предмет будто бы имеет кожу. Дальнейшее изучение будет проходить уже в лабораторных условиях.

Российские учёные проверяют воду в Тихом океане на радионуклиды из-за "Фукусимы"

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Ранее учёные переполошились из-за того, что Юпитер столкнулся с неизвестным объектом. Причём это событие засекли не только профессиональные учёные, но даже астрономы-любители.

Анатолий Симоненко
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