"Начало фильма ужасов": На дне Тихого океана обнаружено странное "золотое яйцо"
Miami Herald: Океанологи нашли странное "золотое яйцо" на дне Тихого океана
Океанологи нашли странное "золотое яйцо" на дне Тихого океана. Обложка © Тwitter / Abinash Panda on X
Океанологи обнаружили на дне Тихого океана (глубиной более трёх километров) таинственный блестящий шар, пишет издание Miami Herald со ссылкой на видео, которое сняли учёные Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Необычная находка напоминает собой золотой яйцо. Происхождение предмета специалистам неизвестно, однако, согласно предположениям, это может быть как оболочка яйца, так и фрагменты губки. По мнению учёных, что-то либо пыталось проникнуть внутрь, либо выбраться наружу. Образец был бережно изъят с помощью подводного робота.
"Я надеюсь, что, когда мы к нему прикоснёмся, что-нибудь не решит выйти наружу. Это похоже на начало фильма ужасов", — пошутил один из исследователей.
В результате исследования объекта при помощи дистанционной роботизированной руки стало известно, что на ощупь предмет будто бы имеет кожу. Дальнейшее изучение будет проходить уже в лабораторных условиях.
Ранее учёные переполошились из-за того, что Юпитер столкнулся с неизвестным объектом. Причём это событие засекли не только профессиональные учёные, но даже астрономы-любители.