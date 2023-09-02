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2 сентября, 03:54

Российские учёные проверяют воду в Тихом океане на радионуклиды из-за "Фукусимы"

Учёные на российском научно-исследовательском судне "Академик Опарин" производят анализ образцов воды, полученных неподалёку от Камчатки. Жидкость проверяют на радиоактивность после сброса воды на АЭС "Фукусима", сообщили в Тихоокеанском океанологическом институте им. В.И. Ильичёва Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Сброс воды с атомной электростанции Япония начала 24 августа. За полгода Токио планирует отправить в океан свыше 30 тонн жидкости, используемой для охлаждения аварийных реакторов с 2011 года. По мнению властей островного государства, такая процедура полностью безопасна.

"Цель экспедиции состоит в оценке экологического состояния морских вод Дальнего Востока России, в том числе выяснении возможных причин катастрофического цветения токсичных водорослей осенью 2020 года, а также оценке распределения искусственных радионуклидов в связи с началом слива в океан радиоактивных вод с АЭС "Фукусима-1", — сказано в телеграм-канале института.

Вызывающее рак радиоактивное вещество найдено в океане после сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Вызывающее рак радиоактивное вещество найдено в океане после сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Ранее премьер-министр Страны восходящего солнца Фумио Кисида решил необычным способом доказать, что сброшенная с "Фукусимы" вода не представляет угрозы. Для этого он отведал рыбу, выловленную неподалёку от станции.

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ТАСС / AP

Илья Пушкарев
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